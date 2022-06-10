МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Минфин сообщил о восстановлении ипотечного рынка в России

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (…) приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки", — говорится в сообщении.

"Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Решение подкомиссии вступает в силу с 10 июня 2022 года", — сообщает министерство.