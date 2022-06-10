МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России придерживается политики плавающего курса рубля несмотря на введенные валютные ограничения, сообщила журналистам на брифинге в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила о неустойчивом снижении инфляции в России

"Что касается валютного курса, несмотря на то, что введены валютные ограничения и так далее, мы придерживаемся плавающего, в рамках этих ограничений, курса. И курс, его движение, по-разному влияет на различные группы экономических агентов. Экспортеры часто заинтересованы в ослаблении курса, импортеры — в укреплении курса, но, может быть, одна группа экономических субъектов, которые раньше участвовали своими действиями в определении курса, который балансировался, их стало меньше, это иностранные инвесторы в российские активы", — сказала Набиуллина.

"Но тем не менее курс остается плавающим, и он, конечно, сейчас в большей степени определяется текущим счетом, соотношением экспорта, импорта, и во многом будет этим определяться", — добавила глава регулятора.