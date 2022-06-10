МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала две причины, по которым укрепляется курс рубля: это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и сокращение оттока капитала из России. Набиуллина рассказала, переведут ли в России валютные счета в рублевые

"Несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор — сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.

По словам Набиуллиной, укрепление рубля поспособствовало снижению инфляции и цен на товары, которые зависят от курса. "Опасения, связанные с ростом цен, выражают практически все, а снижение инфляции, я думаю, для всех граждан выгодно", — добавила глава ЦБ.

Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После интервенций ЦБ доллар и евро против рубля стали активно падать. В итоге 25 мая они достигали 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро – минимумов с февраля 2018 и с мая 2015 года соответственно.