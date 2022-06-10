МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером активно растет к евро на статистике о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей

По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару снижался на 0,94% — до 1,0514 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 134,24 иены со 134,33 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,89%, до 104,14 пункта.

Укреплению доллара в конце недели способствует статистика по США. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее. Аналитики же ожидали, что показатель останется на уровне апреля в 8,3%.

Факт усиления темпов роста потребительских цен может спровоцировать Федрезерв на принятие более жестких мер по ее сдерживанию. Заседание пройдет в среду, по данным CME Group, большинство аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июне упал до 50,2 пункта с майских 58,4 пункта. Согласно данным университета, показатель является минимальным за время ведения его расчетов.