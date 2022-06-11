МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Покупка юаней вместо долларов и евро по бюджетному правилу могла бы стабилизировать рубль, так как для экономики нежелателен ни слишком слабый, ни слишком сильный курс отечественной валюты, сказал РИА Новости советник гендиректора "Открытие Инвестиции" по макроэкономике Сергей Хестанов. Экономист объяснила, почему у России нет шанса обанкротиться

В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает новое бюджетное правило с Минфином, но о его конструкции пока рано говорить. Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств.

При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.

"Пока не понятно, почему этого не сделали, ведь не такая большая проблема за доллары и евро купить юани. Если бы было введено бюджетное правило, согласно которому можно было бы вместо долларов и евро покупать юани, то проблемы бы не было, потому что для экономики нежелателен ни слишком слабый, ни слишком сильный рубль", — сказал Хестанов.

"Сейчас курс рубля подошел к такому пределу, который начинает создавать существенные проблемы для экспортеров, а как следствие — и для бюджета", — добавил он.

Эксперт добавил, что юань дефакто привязан к доллару, это заметно по тому, как он мало меняется к американской валюте, при этом "санкционные риски радикально ниже и объемы импорта товаров из Китая настолько велики, что юани есть на что потратить".