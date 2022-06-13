МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня. Ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар.

Это самый низкий курс японской национальной валюты с октября 1998 года.

Глава Банка Японии, который выполняет функции Центробанка страны, Харухико Курода заявил, что "продолжающееся резкое падение иены усиливает неопределенность, затрудняет планирование предприятий, является минусом для экономики и нежелательно".

Во второй половине дня курс выровнялся до уровня 134,6 иен за доллар.

В 1998 году в Японии разразился финансовый кризис, когда разорение и "плохие долги" обрушились на банки страны. В августе 1998 года, несмотря на валютные вливания, курс иены опустился до 147 иен за доллар. Однако затем из-за опасений рынка относительно американской экономики и на фоне экономического кризиса в России, курс иены осенью того года смог укрепиться до 110 иен за доллар.