МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мосбиржа с 14 июня приостановит торги швейцарским франком в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года, следует из сообщения торговой площадки. Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций

Швейцария в минувшую пятницу одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти.

"С 14 июня 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком… приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года", — говорится в сообщении биржи.

Отмечается, что ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHF/RUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USD/CHF) в биржевом и внебиржевом режимах. Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. При этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Московская биржа также сообщила, что ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.