МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 29 копеек — до 57,09 рубля, евро снижается на 70 копеек — до 59,40 рубля.