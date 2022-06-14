МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина во вторник утром снижается на 8% и находится ниже уровня в 23 тысячи долларов, при этом в ходе торгов дня стоимость криптовалюты опускалась ниже 21 тысячи впервые с декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к евро в начале торгов вторника

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.27 мск дешевел на 7,8% — до 22,71 тысячи долларов. Утром минимальная цена составляла 20,85 тысячи — это минимальный уровень с 16 декабря 2020 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 8,3% — до 22,77 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки. На фоне падения котировок капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже триллиона долларов и составляет 959,1 миллиарда долларов.

Цена биткоина снижается уже семь торговых сессий подряд, за это время криптовалюта потеряла порядка 27% стоимости. Наиболее сильное снижение при этом пришлось на начало текущей недели, когда также наблюдаются распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник основные фондовые индексы США опустились на 2,8-4,7%, а индексы Азии и Европы во вторник показывают разнонаправленную динамику.

С начала июня биткоин подешевел на более чем на 28%, за весну его стоимость опустилась на 26%, с начала года — вдвое. В начале января биткоин стоил 46,2 тысячи долларов.