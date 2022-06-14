МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс евро к доллару замедлил рост во вторник днем после публикации слабой макростатистики по Европе, рынки продолжают ждать повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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Биткоин продолжает падение на старте торгов вторника

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0444 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,25 иены со 134,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 104,89 пункта.

Опубликованная ранее статистика из Германии, крупнейшей экономики Европы, оказалась слабее ожиданий рынков. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до минус 28 пунктов с минус 34,3 пункта в мае, в то время как аналитики ожидали рост до минус 27,5 пункта. До выхода статистики курс евро к доллару составлял 1,048 доллара за евро.

До открытия европейских торгов были опубликованы и данные по инфляции в стране, а также по безработице в Великобритании. Так, инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой и прогнозом. В то же время безработица в Великобритании в феврале-апреле неожиданно выросла и составила 3,8% после уровня января-марта в 3,7%, ожидалось снижение до 3,6%.

Рынки ожидают итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 14-15 июня. По данным CME Group, 91,3% аналитиков ожидают, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Увеличение показателя может стать третьим подряд после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.