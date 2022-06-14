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2022
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Курс рубля укрепляется на торгах во вторник
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Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей — впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 14.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей — впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,7 рубля, евро — на 1,15 рубля, до 58,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 58,34 рубля, евро — до 60,61 рубля.