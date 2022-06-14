МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей — впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к евро в начале торгов вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,7 рубля, евро — на 1,15 рубля, до 58,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 58,34 рубля, евро — до 60,61 рубля.