МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 56 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ ДО 58 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220614/837162403.html
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 56 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ ДО 58 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220614/837162403.html
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