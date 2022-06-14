МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 56 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ

КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ ДО 58 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ

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