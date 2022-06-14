2022-06-14T14:48:00+03:00

2022-06-14T14:52:52+03:00

2022-06-14T14:48:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220614/837162403.html

Доллар упал ниже 56 рублей

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https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 56 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ ДО 58 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.06.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60