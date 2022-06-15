МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Норвежская крона не станет альтернативной инвестицией швейцарскому франку, торги которым со вторника приостановлены на Московской бирже, вложения в доллар и евро на горизонте от полугода могут остаться привлекательными, хотя и сопряжены с рисками, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Курс рубля продолжает укрепление к доллару и евро

Мосбиржа с 14 июня приостановила торги швейцарским франком в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года. Швейцария в минувшую пятницу одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти.

"По (норвежской – ред.) кроне ответ простой — она не может выступить убежищем по причине малого количества банков, готовых открывать счета, и, соответственно, сложностей с дальнейшим использованием кроны", — сказал генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков в ответ на вопрос, может ли валюта Норвегии, получающей прибыль от экспорта дорогой нефти, стать защитным вложением для россиян и заменить в корзине сбережений швейцарский франк.

С ним согласен аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Он указывает, что норвежская крона (равно как и другая экзотическая валюта) будут интересны только при условии легкости конвертации в рубли и обратно и доступности надежных способов вложения средств граждан.

"Наличная норвежская валюта, например, продается только в двух московских банках, с громадным спредом между ценой покупки и продажи. Депозитов в кронах наши банки не предлагают, поэтому эта валюта точно не станет альтернативой доллару или евро", — добавляет он.

Потавин также считает, что смысла покупать юани или йены тоже немного, поскольку в мире сейчас наблюдаются повышенные уровни инфляции, а значит, если деньги просто будут лежать без движения (наличные дома или в ячейке банка), они будут терять в стоимости.

"Сейчас РФ находится под жесткими внешними санкциями и большим количеством внутренних ограничений, отчего прежние формы сохранения денег в европейской и американской валюте (равно как и менее распространенных валютах) на время просто потеряли былую актуальность. Не думаю, что все наши банки станут вводить такие "антивалютные" меры (комиссии по валютным вкладам – ред.): в России сейчас много банков, которые предлагают клиентам депозиты в долларах на год под 1,8-2%, а к концу года ставки почти наверняка будут выше", — говорит эксперт.