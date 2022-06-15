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https://1prime.ru/Forex/20220615/837171731.html
Курс рубля переходит к росту в начале торгов среды
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Курс рубля после снижения на самом открытии торгов переходит к росту — и против доллара, и по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 15.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля после снижения на самом открытии торгов переходит к росту — и против доллара, и по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 1 копейку, до 56,59 рубля, евро — на 26 копеек, до 58,89 рубля.
Ранее в среду курс доллара максимально поднимался до 57,10 рубля, евро — до 59,74 рубля.