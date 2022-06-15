МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля после снижения на самом открытии торгов переходит к росту — и против доллара, и по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, почему не удается остановить укрепление рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 1 копейку, до 56,59 рубля, евро — на 26 копеек, до 58,89 рубля.

Ранее в среду курс доллара максимально поднимался до 57,10 рубля, евро — до 59,74 рубля.