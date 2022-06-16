МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов четверга слабеет к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Медь дорожает на снижении курса доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растёт на 28 копеек, до 57,24 рубля, евро — снижается на 35 копеек, до 59,44 рубля.