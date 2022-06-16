МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ. Набиуллина рассказала о покупках валюты в рамках бюджетного правила

"Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. Эти ограничения вводились, потому что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно", — ответила она на вопрос о дальнейших перспективах ограничений на продажу наличной валюты.

Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.