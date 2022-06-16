МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду днем слабо растет против доллара и в большей степени — к евро — на фоне его ослабления на форексе, следует из данных Московской биржи. Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на ПМЭФ, пока не сильно изменяют общую конъюнктуру российского валютного рынка и сигнализируют о сохранении прежних факторов курсообразования рубля.

Монеты номиналом один рубль

Банк России выступил за плавающий курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск снижался на 34 копейки, до 56,62 рубля, евро — на 1,1 рубля, до 58,69 рубля.

РУБЛЬ ЗАМЕТИЛ ДЕЙСТВИЯ ФРС

На российском валютном рынке в четверг преобладает стабилизация курса рубля к доллару и рост к евро на фоне сохранения тенденции к ослаблению европейской на форексе ниже уровня 1,04 доллара.

Этому способствовало решение ФРС США повысить базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до уровня 1,5-1,75% годовых (так резко впервые с 1994 года). Кроме того, ФРС прогнозирует базовую ставку в 2022 году на уровне 3-3,25% и выше, а в 2023 году допускает ее повышение до 4% годовых.

И ПЕРЕВАРИВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИНВЛАСТЕЙ НА ПМЭФ

Игроки рынка также обратили внимание и на заявления представителей финансовых властей на ПМЭФ. Впрочем, реакция пока оказалась достаточно спокойной. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.

Это было в какой-то мере ответом на слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о том, что новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по замедлению инфляции до 4% к 2024 году.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин пояснил, что рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением.

Кроме того, Набиуллина заявила, что обсуждать следующие шаги Банка России на заседании в июле (по ключевой ставке) сейчас преждевременно, необходимы свежие данные об инфляции и инфляционных ожиданиях. Также она добавила, что говорить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила рано, ЦБ пока не видит это как обязательный элемент новой конструкции, а по резервным валютам даже технической возможности нет.

Глава ЦБ заявила и о сохранении стратегии девалютизации банков РФ и невозможности полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в России, пока действуют санкции, а также о переговорах со многими странами о расчетах в национальных валютах, и это также добавляет поддержки курсу рубля.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,6%, евро – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 6,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Без активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе, рублю пока не удается укрепиться сильнее, и курс остается немного ниже уровня 57 рублей за доллар, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Перед налоговыми (27 июня 640 миллиардов рублей — НДПИ) и дивидендными выплатами (180 миллиардов дивидендов "Норникеля" 28 июня) продажа валют экспортерами активизируется", — ожидает он.

Вплоть до активизации экспортеров перед налоговыми выплатами доллар может даже попытаться отскочить от майских минимумов, вернувшись выше середины диапазона 55-60 рублей, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Тем не менее риски выхода курса к его нижней границе и ниже пока остаются", — добавляет он.