МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду днем слабо растет против доллара и в большей степени — к евро — на фоне его ослабления на форексе, следует из данных Московской биржи. Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на ПМЭФ, пока не сильно изменяют общую конъюнктуру российского валютного рынка и сигнализируют о сохранении прежних факторов курсообразования рубля. Банк России выступил за плавающий курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск снижался на 34 копейки, до 56,62 рубля, евро — на 1,1 рубля, до 58,69 рубля.

РУБЛЬ ЗАМЕТИЛ ДЕЙСТВИЯ ФРС

На российском валютном рынке в четверг преобладает стабилизация курса рубля к доллару и рост к евро на фоне сохранения тенденции к ослаблению европейской на форексе ниже уровня 1,04 доллара.

Этому способствовало решение ФРС США повысить базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до уровня 1,5-1,75% годовых (так резко впервые с 1994 года). Кроме того, ФРС прогнозирует базовую ставку в 2022 году на уровне 3-3,25% и выше, а в 2023 году допускает ее повышение до 4% годовых.

И ПЕРЕВАРИВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИНВЛАСТЕЙ НА ПМЭФ

Игроки рынка также обратили внимание и на заявления представителей финансовых властей на ПМЭФ. Впрочем, реакция пока оказалась достаточно спокойной. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.

Это было в какой-то мере ответом на слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о том, что новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по замедлению инфляции до 4% к 2024 году.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин пояснил, что рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением.

Кроме того, Набиуллина заявила, что обсуждать следующие шаги Банка России на заседании в июле (по ключевой ставке) сейчас преждевременно, необходимы свежие данные об инфляции и инфляционных ожиданиях. Также она добавила, что говорить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила рано, ЦБ пока не видит это как обязательный элемент новой конструкции, а по резервным валютам даже технической возможности нет.

Глава ЦБ заявила и о сохранении стратегии девалютизации банков РФ и невозможности полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в России, пока действуют санкции, а также о переговорах со многими странами о расчетах в национальных валютах, и это также добавляет поддержки курсу рубля.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,6%, евро – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 6,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Без активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе, рублю пока не удается укрепиться сильнее, и курс остается немного ниже уровня 57 рублей за доллар, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Перед налоговыми (27 июня 640 миллиардов рублей — НДПИ) и дивидендными выплатами (180 миллиардов дивидендов "Норникеля" 28 июня) продажа валют экспортерами активизируется", — ожидает он.

Вплоть до активизации экспортеров перед налоговыми выплатами доллар может даже попытаться отскочить от майских минимумов, вернувшись выше середины диапазона 55-60 рублей, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Тем не менее риски выхода курса к его нижней границе и ниже пока остаются", — добавляет он.