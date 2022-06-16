МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Москва и Каир перейдут на взаимные расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга, объемы товарооборота между Россией и Египтом позволяют активно использовать пару рубль-фунт для взаимных расчетов. "Уверен, что так же, как и с другими дружественными странами, с кем у нас осуществляется взаимный товарооборот и используются свои валюты (Китай, Индия, ОАЭ), — с Египтом у нас также будет использоваться этот формат взаимодействия", — отметил Мантуров.
Министр также добавил, что стороны договорились модернизировать соглашение по предоставлению беспошлинной зоны в районе Порт-Саида.
https://1prime.ru/Forex/20220616/837195146.html
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