МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Венесуэла расширит сотрудничество с Россией в сфере валютных операций, Турция и Китай присоединятся. Об этом заявил президент Центрального банка Боливарианской Республики Венесуэла Каликсто Хосе Ортега Санчес. ЦБ призвал банки быть аккуратными с валютными счетами клиентов

Президент Центробанка отметил, что в настоящий момент страны осуществляют ряд инициатив в плане валютных операций. "Речь идет о сотрудничестве не только в технологической сфере, но и в материальной сфере, достичь того, чтобы карта "МИР" или карта, действующая в Турции, могли быть использованы в Венесуэле, когда граждане этих стран посещают нашу страну", — заявил глава венесуэльского регулятора.

По словам Сенчеса, эти действия в валютной сфере направлены на создание альтернативной системы международного валютного оборота, чтобы не дать западным странам и международным компаниям закрепить их монополистическое положение на рынке. Президент ЦБ считает, что подобная монополия может использоваться как политическое оружие,"этого нужно избежать любой ценой".