С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Ряд западных прогнозов, вроде ожидания доллара по 200 рублей — часть информационной борьбы, заявил президент России Владимир Путин.

"Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны — не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей и про крах нашей экономики в целом, всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги", — сказал Путин.

Он отметил, что и некоторые отечественные эксперты поддались такому внешнему давлению.

"Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты — рубля", — сказал Путин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.