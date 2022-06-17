МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером активно укрепляется на снижении спроса на риск, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск курс евро к доллару снижается до 1,0473 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара, курс доллара к иене — растёт до 135,06 иены со 132,20 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 1,18%, до 104,86 пункта.

Доллар укрепляется к евро и иене уже третью неделю подряд. Трейдеры оценивают итоги заседаний мировых центробанков, опасаясь, что резкое ужесточение их политики может негативно отразиться на экономическом прогнозе.

Особо сильное влияние на рынки оказало решение Федрезерва США о повышении учётной ставки сразу на 75 базовых пунктов. впервые с 1994 года. Это вызвало массовый отказ риска, что поддержало укрепление доллара.

Как отметила аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter), которую цитирует агентство Франс Пресс, после изначального всплеска оптимизма относительно того, что американский регулятор таким образом сможет сдержать инфляцию, усилились опасения того, что рост цен все равно может продолжить ускоряться.