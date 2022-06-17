МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Японская иена в пятницу обвалилась против доллара США после того как Банк Японии отказался следовать общей тенденции к ужесточению финансовых условий и сохранил сверхмягкую денежно-кредитную политику, что усилило волатильность на валютных рынках после серии повышения ставок других центральных банков на этой неделе. ФРС США заявила, что "безоговорочно" привержена борьбе с инфляцией

Валютные рынки столкнулись с самой масштабной волной ужесточения денежно-кредитной политики за десятилетия, включая повышение ставок Федеральной резервной системы США на три четверти процентного пункта, самое крупное с 1995 года, и неожиданное повышение ставок Швейцарского национального банка на 50 базисных пунктов.

Пара доллар США/иена на момент написания статьи торговалась с повышением на 2,09%, по 134,885, тогда как пара евро/иена поднялась на 1,62%. Ранее в среду иена достигла самого низкого уровня за 24 года на отметке в 135,6 иены за доллар.

Доллар США восстановил свои позиции после падения до недельного минимума против основных валют. Американская валюта снижалась два дня подряд после того, как Федеральная резервная система в середине недели осуществила самое значительное повышение ставок с 1995 года, хотя оно и не превысило ожиданий рынка.

Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,732%, до 104,64, и может завершить неделю с повышением примерно на 0,4% в преддверии длинных выходных в США.

Пара евро/доллар упала на 0,53%, до 1,0496.

Пара доллар США/швейцарский франк снизилась на 0,31%, до 0,9696, после того, как накануне продемонстрировала самое сильное падение за семь лет.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,99%, до 1,2229, утратив большую часть прироста, наблюдавшегося в четверг после решения Банка Англии вновь повысить ставки. Это повышение оказалось менее значительным, чем ожидали на рынке, однако центральный банк просигнализировал о намерении продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар, который очень чувствителен к настроениям мировых инвесторов, упал на 1,53%, до 0,6938 доллара США, так как фондовые рынки Азии в пятницу обвалились после сильного падения на Уолл-Стрит в четверг.