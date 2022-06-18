2022-06-18T10:45:36+03:00

2022-06-18T10:45:36+03:00

2022-06-18T10:45:36+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220618/837220773.html

Сечин объяснил, к чему может привести бегство инвесторов в доллар

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БЕГСТВО ИНВЕСТОРОВ В ДОЛЛАР КАК ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ВЕДЕТ К РЕЦЕССИИ И СТАГФЛЯЦИИ, НАЧАЛО РЕЦЕССИИ В США УЖЕ ВИДНО — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется. ПРАЙМ, 18.06.2022

валюта, рынки, новости, доллар, игорь сечин

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60