2022-06-18T10:45:36+03:00
2022-06-18T10:45:36+03:00
2022-06-18T10:45:36+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220618/837220773.html
Сечин объяснил, к чему может привести бегство инвесторов в доллар
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БЕГСТВО ИНВЕСТОРОВ В ДОЛЛАР КАК ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ВЕДЕТ К РЕЦЕССИИ И СТАГФЛЯЦИИ, НАЧАЛО РЕЦЕССИИ В США УЖЕ ВИДНО — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется. ПРАЙМ, 18.06.2022
валюта, рынки, новости, доллар, игорь сечин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕГСТВО ИНВЕСТОРОВ В ДОЛЛАР КАК ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ВЕДЕТ К РЕЦЕССИИ И СТАГФЛЯЦИИ, НАЧАЛО РЕЦЕССИИ В США УЖЕ ВИДНО — СЕЧИН НА ПМЭФ
Новость дополняется.