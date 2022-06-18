МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Нужно смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах и интеграции платежных систем различных стран. Об этом заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин считает, что США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс"

"Нужно смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах, наращивать объемы взаимной торговли и товарных поставок, активизировать контакты между национальными банками и усиливать интеграцию национальных платежных систем различных стран", — сказал он.

Глава "Роснефти" добавил, что совместные усилия стран не должны ограничиваться только финансовой сферой, "которая сама по себе не самоценна, а является лишь инструментом для совершения сделок".

"Еще одним направлением, укрепляющим сотрудничество и способствующим нормализации торговых балансов заинтересованных в этом стран, могут стать взаимные инвестиции. Одновременно это поможет снизить зависимость от доллара и евро", — добавил Сечин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.