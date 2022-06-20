МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань вырос против доллара США до максимума более чем за неделю при поддержке решения Пекина оставить без изменений ключевые процентные ставки, чтобы избежать дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики с другими экономиками. Ставки по кредитам компаниям и потребителям оставлены на прежних уровнях, поскольку ужесточение политики центральных банков других стран затрудняют стимулирование экономики Китая понижением ставок. Курс доллара к иене немного откатывается после роста на 2%

"Пауза в цикле понижения ставок способствовала ослаблению обеспокоенности дальнейшим расхождением траекторий политики ФРС и Народного банка Китая, что должно позволить паре доллар/юань удержаться в районе 6,70", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

Перед началом сессии понедельника Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на отметке 6,712, что на 0,3% ниже уровня предыдущего дня, составлявшего 6,6923. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7030, а потом поднялась до максимума с 9 июня 6,6738. К полудню она торговалась по 6,6772.

Если к закрытию сессии юань поднимется против доллара более чем на 0,6%, его дневной рост в процентах будет максимальным за месяц.

По словам валютных трейдеров, юань получил поддержку со стороны устойчивости ставки для первоклассных заемщиков (LPR), но некоторые из них добавляют, что динамика доллара по-прежнему будет определять курс юаня. На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла в палате представителей и в сенате. Некоторые аналитики ожидают, что центральный банк Китая возобновит смягчение политики, чтобы до конца этого года поддерживать ослабленную пандемией экономику.

"В то время как ФРС и другие центральные банки борются раковой опухолью инфляции, Народный банк Китая, судя по всему, считает, что инфляция в стране в течение двух следующих кварталов останется ниже установленного им целевого уровня 3%", — сказал аналитик MUFG Bank Марко Сун.

По его прогнозу, в этом году центральный банк понизит ставку по среднесрочным кредитам на 10 базисных пунктов, что должно обусловить снижение годовой LPR на такую же величину.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 104,376 против уровня закрытия предыдущей сессии 104,7. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,6738.