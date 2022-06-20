МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс валюты РФ замедлил снижение к доллару после старта торгов и находится недалеко от уровней предыдущего закрытия, евро умеренно подрастает и превышает отметку в 59 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Юань вырос до максимума на сессии в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск поднимается на 3 копейки, до 56,44 рубля, евро — на 31 копейку, до 59,17 рубля, следует из данных Московской биржи.