МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Отказ от плавающего курса рубля — это тема для экспертных дискуссий, заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили о "рукотворном" газовом кризисе

Он считает необходимым подождать консолидированную позицию кабмина по данному вопросу.

"Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", — сказал Песков.

Ранее за сохранение плавающего курса российской валюты с учетом ограничений на движение капитала высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.