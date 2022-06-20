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Песков высказался об отмене плавающего курса рубля
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Отказ от плавающего курса рубля — это тема для экспертных дискуссий, заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков. Он считает необходимым подождать консолидированную... ПРАЙМ, 20.06.2022
валюта, рынки, новости, рубль, дмитрий песков, курсы валют
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Отказ от плавающего курса рубля — это тема для экспертных дискуссий, заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков.
Он считает необходимым подождать консолидированную позицию кабмина по данному вопросу.
"Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", — сказал Песков.
Ранее за сохранение плавающего курса российской валюты с учетом ограничений на движение капитала высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.