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2022
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Курс доллара упал до уровня 2015 года
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Курс доллара на Мосбирже упал до уровня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 15.13 мск курс американской валюты опустился до 55,65 рубля. Новость... ПРАЙМ, 20.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Мосбирже упал до уровня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 15.13 мск курс американской валюты опустился до 55,65 рубля.
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