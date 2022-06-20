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2022-06-20T15:08:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220620/837234362.html

Курс доллара упал до уровня 2015 года

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Курс доллара на Мосбирже упал до уровня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 15.13 мск курс американской валюты опустился до 55,65 рубля. Новость... ПРАЙМ, 20.06.2022

валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, доллар

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60