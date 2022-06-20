МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет привязан, в Россию, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме. Песков высказался об отмене плавающего курса рубля

"Надо понимать, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", — прокомментировал он вопрос о возможности таргетирования курса рубля.

Заботкин отметил, что переход к таргетированию курса валюты означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс.

"Те валюты, по отношению к которым курс и мы в более ранней части нашей экономической истории, и другие страны привязывали — резервные валюты: доллар, евро — да, было практически четыре десятилетия, когда их покупательная способность была очень устойчивой, инфляция в этих странах была низкая, сейчас это не так. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем", — заключил зампред ЦБ. Греф спрогнозировал курс рубля к концу текущего года

Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.