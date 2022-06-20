Курс евро ускорил рост к доллару на заявлениях главы ЕЦБ
Курс евро ускорил рост до 1,054 доллара на заявлениях главы ЕЦБ о повышении процентных ставок
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером усилил рост по отношению к доллару на заявлениях председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,0536 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0498 доллара. До выступления Лагард евро дорожал до 1,052 доллара.
Курс доллара к иене в то же время остается на уровне прошлого закрытия в 134,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 104,39 пункта.
Валютные инвесторы обратили внимание на заявление Лагард о том, что ЕЦБ намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Она также отметила, что регулятор может повысить свою ставку и в сентябре.
Ранее — по итогам июньского заседания — ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года.
https://1prime.ru/Forex/20220620/837237174.html
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