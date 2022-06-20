МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером усилил рост по отношению к доллару на заявлениях председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ планирует поднять процентные ставки в июле

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,0536 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0498 доллара. До выступления Лагард евро дорожал до 1,052 доллара.

Курс доллара к иене в то же время остается на уровне прошлого закрытия в 134,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 104,39 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на заявление Лагард о том, что ЕЦБ намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Она также отметила, что регулятор может повысить свою ставку и в сентябре.

Ранее — по итогам июньского заседания — ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года.