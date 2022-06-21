МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс иены во вторник утром немного растет по отношению к доллару на комментариях министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, свидетельствуют данные торгов. Опрос: семьи в Японии вынуждены экономить на детях из-за роста цен

По состоянию на 7.39 мск курс доллара к иене снижается до 135,06 иены с уровня прошлого закрытия в 135,08 иены. Курс евро к доллару растет до 1,0525 доллара с 1,0509 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,35%, до 104,33 пункта.

Японская иена во вторник утром получает поддержку за счет комментариев министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. "Правительство будет тесно взаимодействовать с Банком Японии, наблюдая за биржевым рынком и его влиянием на экономику и цены с еще большей настойчивостью", — приводит агентство Рейтер слова министра.

Судзуки также заявил, что при необходимости минфин отреагирует соответствующим образом, поддерживая тесную связь с валютными органами других стран.

Курс иены к доллару продолжает находится на минимуме за 24 года.