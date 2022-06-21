АНКАРА, 21 июн — ПРАЙМ. Доллар будет торговаться на уровне 25 турецких лир в ноябре, с таким прогнозом выступил экономист Сельджук Гечер. Курс рубля растет против доллара и евро

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5%. Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Доллар во вторник торгуется на уровне 17,3 лиры, евро — 18,24.

Сказав, что курс доллара сначала преодолеет диапазон 17,50 лир, экономист Гечер заявил, что затем курс доллара превысит диапазон 18 лир.

Говоря о том, что США поднимут процентные ставки как минимум 3%, экономист сказал, что если Европейский центральный банк не сделает повышения, доллар может превзойти евро в Турции. Подчеркнув, что в сентябре курс доллара может составить 20 лир, Гечер сказал, что в ноябре он будет торговаться на уровне 25 лир.

"Если бензин в этой стране стоит 27 лир, поймите, что иностранная валюта пойдет туда же. Когда вы посмотрите на цены в Турции, вы увидите, что доллар на самом деле превышает 20 лир", — приводит его слова газета Cumhuriyet.