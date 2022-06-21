ПЕКИН, 21 июн — ПРАЙМ. Курс национальной валюты КНР к рублю упал во вторник до минимального показателя с мая 2017 года, составив 8,2423 рубля, следует из данных Народного банка Китая (ЦБ). Курс доллара упал ниже 55 рублей

По данным ЦБ КНР на 21 июня, курс юаня к рублю стал сопоставим с показателями 31 мая 2017 года, когда он стоил 8,2430 рубля. Днем ранее юань стоил 8,4747 рубля.

Во вторник доллар США стоит 6,6851 юаня, следует из данных ЦБ. Согласно расчетам Китайского центра обмена валют, средний обменный курс юаня к доллару укрепился на 269 базисных пунктов.

Курс национальной китайской валюты начал резко падать в конце апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.