МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций. РБК узнал, как банки смогут ввести отрицательные ставки по валюте

"По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить", — рассказал сотрудник колл-центра Сбербанка в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сбербанк в настоящее время уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения — остались только переводы в рублях. "Это как раз по той причине, что валютные операции ограничены. По срокам (ограничений — ред.) сориентировать не могу, сейчас так дела обстоят. Если будет какое-то послабление в ограничениях, то банки начнут работать по подобным переводам", — пояснили в колл-центре.

ВТБ также приостановил такие переводы в банк и из него. "На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте", — заявили в колл-центре кредитной организации, добавив, что не могут назвать сроки восстановления таких операций.

Такая ситуация сложилась из-за санкций, и ВТБ в настоящее время ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов, заявили агентству в госбанке. Сейчас россиянам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам. Альфа-банк опроверг сообщения о проблемах с выдачей наличной валюты

Клиенты ряда российских банков начали жаловаться на отказы банков выдавать наличную иностранную валюту или совершать межбанковские переводы в долларах внутри России. В том числе банки ссылались на санкции в отношении инфраструктуры Мосбиржи. Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг.

Национальный расчетный депозитарий не обладает информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияет на решения банков-корреспондентов об операциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи, в группу которой входит НРД.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию. В начале июня ЦБ предупредил, что российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.