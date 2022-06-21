МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российская валюта демонстрирует укрепление на протяжении длительного времени и потенциал роста ещё есть, курс доллара в ближайшей перспективе может упасть до 52-53 рублей, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Курс доллара упал ниже 55 рублей

Курс нацвалюты продолжает укрепляться, причём днём он смог вырасти более чем на 1 рубль по отношению ко вчерашнему закрытию, в район 54,50 за доллар и 57,40 за евро.

"Российские власти работают над возвращением рубля к "оптимальным" уровням. Доллар к концу года некоторые чиновники хотят увидеть в районе 70-75 рублей, поскольку крепкий рубль вредит экономике РФ. Но при этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не планирует вмешиваться в динамику курса рубля. Значит, большие объемы поступающей валютной выручки будут продолжать сдвигать курс евро и доллара вниз. Спрос на падающую в цене валюту от населения со спекулятивными целями тоже слабый", — поясняет Александр Потавин из ФГ "Финам"

Поэтому и на текущей неделе это укрепление, скорее всего, продолжится, продолжает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Причиной всему расширяющийся навес предложения долларов из-за активизации экспортеров на валютном рынке перед налоговыми выплатами, считает он.

"На данный момент "дно" определить довольно затруднительно, так как может наложиться такой фактор, например, как оплата газа в рублях. Однако мы склонны полагать, что на текущей неделе снижение доллара до 52-53 рубля — вполне реально", — полагает Жильников.

Эксперт добавляет, что серьезных факторов для резкого разворота курса рубля пока не предвидится. Возможна поддержка иностранной валюте в виде локальной активизации импортеров на рынке, а также возможных послаблений к движению капитала со стороны ЦБ, отмечает он. "На этом фоне гражданам скорее стоит пристально следить за политикой правительства по отношению к валютному рынку, в отсутствии заявлений которого потенциал к укреплению рубля может сохраниться (в т.ч. ввиду дороговизны энергоносителей)", — заключает эксперт.