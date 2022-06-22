МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в преддверии выхода статданных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Фунт стерлингов дорожает к доллару на комментариях Банка Великобритании

По состоянию на 7.25 мск курс фунта к доллару снижается на 0,24%, до 1,2243 доллара, с уровня прошлого закрытия в 1,2272 доллара.

Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0512 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0525 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 136,25 иены со 136,61 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 104,6 пункта.

Давление на британскую валюту в среду оказывают предстоящие данные по потребительским ценам в Великобритании. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 9,1% с 9% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции в Британии за апрель стал рекордным с марта 1982 года.

Кроме того, трейдеры сосредоточены на выступлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом в среду и четверг. Рынки ожидают получить от регулятора больше подсказок относительно планов по монетарной политике и, в частности, ставке.