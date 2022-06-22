МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Считающийся валютой-убежищем доллар США в среду укрепился против большинства других основных валют на фоне усиления обеспокоенности инвесторов перспективами роста мировой экономики. Японская иена упала до нового 24-летнего минимума из-за значительной разницы между доходностью американских и европейских облигаций и низкими процентными ставками в Японии. Фунт стерлингов дешевеет к доллару

Пара евро/доллар США упала на 0,3% до 1,0493, а пара британский фунт/доллар США — на 0,4% до 1,2228. Повышенный спрос на доллар связан с общим снижением интереса инвесторов к более рискованным активам, которое также прервало ралли на фондовых рынках.

В среду ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Инвесторы будут следить за ним в надежде получить сигналы относительно возможности еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании ФРС.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 104,7.

Но момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 136,1, тогда как в начале торгов достигала отметки 136,71, что является максимумом с октября 1998 года.

Аналитики не видят никаких причин для скорого прекращения снижения иены, которая с начала года подешевела уже на 18%. В конце 2021 года пара доллар США/японская иена торговалась по 115,08.

Японская валюта слабеет, поскольку рост цен на энергоносители оказывает давление на текущий счет платежного баланса Японии, а также из-за увеличения разницы в доходности американских и японских гособлигаций.

На прошлой неделе Банк Японии оставил без изменений крайне низкие процентные ставки и пообещал и впредь придерживаться политики контроля кривой доходности, предполагающей ограничение доходности 10-летних долговых бумаг японского правительства уровнем 0,25%.

"Пара доллар/иена продолжает торговаться в зависимости от доходности казначейских облигаций, которая остается стабильной, но при этом для 10-летних бумаг она держится выше 3,20%, тогда как Банк Японии прилагает огромные усилия для контроля кривой доходности", — отмечает рыночный стратег-аналитик Saxo Markets Hong Kong Редмонд Вон.

Некоторые инвесторы делают ставки на то, что Банк Японии скорректирует свою политику. Это дестабилизирует рынок японских облигаций, что в обычных условиях вызвало бы укрепление иены и рост доходности японских гособлигаций.

Вон говорит, что из-за того, что Банк Японии не стал менять свою политику на прошлой неделе, позиции этих инвесторов теперь закрываются или подстраховываются ставками на продолжение ослабления иены.

Австралийский доллар упал на 0,7% до 0,6919 доллара США под давлением снижения цен на железную руду, а также из-за ослабления у инвесторов склонности к риску.

Биткоин торговался по 20 600 долларов. После недавнего падения ему пока не удается уверенно дистанцироваться от символической отметки 20 000 в ту или иную сторону.