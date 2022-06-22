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2022
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Курс доллара упал ниже 53 рублей
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. При этом евро в начале торговой сессии среды падал ниже 56... ПРАЙМ, 22.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
При этом евро в начале торговой сессии среды падал ниже 56 рублей — впервые с мая того же года.