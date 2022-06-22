МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом евро в начале торговой сессии среды падал ниже 56 рублей — впервые с мая того же года.