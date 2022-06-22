МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. БРИКС работает над вопросом создания международной резервной валюты, основанной на корзине нацвалют стран объединения, рассказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС. Путин поддержал диалог бизнеса в рамках БРИКС

По его словам, Россия совместно с партнерами по БРИКС ведет разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Уже сейчас к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанной Центробанком, могут свободно подключиться банки стран "пятерки". Кроме того, расширяется география использования российской платежной системы "Мир", сообщил глава РФ.

Путин подчеркнул, что несмотря на все проблемы и трудности, бизнес-круги государств БРИКС шаг за шагом расширяют взаимовыгодное сотрудничество в торговле, финансах и инвестициях, расширяют транспортную инфраструктуру и перестраивают логистические маршруты.

"В свою очередь расширяется российское присутствие в странах "пятерки". Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии", — добавил Путин. Путин рассказал о "хронических" проблемах в мировой экономике

Форум "Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития" состоится 23-24 июня. По словам Владимира Путина, повестка мероприятия будет наполнена "по-настоящему злободневными вопросами", затрагивающими в том числе устойчивое развития мировой экономики, модернизацию промышленности и выстраивание новых логистических цепочек.