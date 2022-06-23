МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В четверг китайский юань снизится против доллара США в результате сильного спроса компаний континентального Китая на американскую валюту. Курс доллара продолжает падать к евро и иене в четверг

По словам валютных трейдеров, спрос на доллар поддержали покупки компаний с целью выплаты дивидендов.

Обычно торгуемые на иностранных биржах китайские компании выплачивают дивиденды в июне-августе, а в этом году такой сезонный спрос был несколько отложен из-за продолжительного локдауна в Шанхае, который был отменен 1 июня.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный уровень пары доллар/юань 6,7079 против 6,7109 в среду.

На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7050, а на момент написания статьи она торговалась по 6,7103.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на 104,159 против уровня закрытия среды 104,197.

По словам трейдеров, давление на юань со стороны покупок компаниями в начале сессии немного нивелировалось ослаблением доллара, после того как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сказал законодателям, что рецессия, конечно, возможна.

Выступая в сенате Пауэлл также сказал, что центральный банк не пытается спровоцировать рецессию, чтобы остановить инфляцию, но намерен взять цены под контроль, даже если его действия создадут риск экономического спада.

"Несмотря на возможность рецессии, в краткосрочной перспективе ФРС вряд ли резко прервет цикл ужесточения политики, пока инфляция в США остается очень высокой", — говорит аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

В среду лидер Китая Си Цзиньпин призвал к солидарности и сотрудничеству с целью поддержки восстановления мировой экономики, которой угрожают проблемы эпидемий и безопасности.

"Это стало первым за несколько месяцев заявлением высокопоставленного политика, стремящегося достичь поставленных на весь год экономических целей", — говорят в Goldman Sachs.

"Восстановление роста экономики в июне, видимо, ускорилось, но, если не будет значительной дополнительной государственной поддержки, достижение целевого уровня роста ВВП в 5,5% в этом году крайне проблематично", — добавляют аналитики банка.

По словам трейдеров и аналитиков, рынки будут внимательно следить за экономическими индикаторами июня, чтобы оценить темп восстановления китайской экономики после локдаунов.

На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7126.