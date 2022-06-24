МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы сохраняют опасения рецессии в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 32 копейки, евро снизился - на 22 копейки

По состоянию на 7.30 мск курс евро к доллару растет до 1,0538 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0523 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 134,69 иены со 134,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 104,26 пункта.

Американская валюта в пятницу утром находится под давлением ожиданий рецессии вследствие ужесточения монетарной политики.

Так, Федеральная резервная система США повысила учётную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит стремиться к замедлению инфляции. Пауэлл также не исключил возможности рецессии.