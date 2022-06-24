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Рубль снижается к доллару на старте торговой сессии пятницы
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Курс рубля на старте торгов пятницы стабилен, символически снижаясь по отношению к доллару и так же незначительно дорожая к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 24.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торгов пятницы стабилен, символически снижаясь по отношению к доллару и так же незначительно дорожая к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт 3 копейки, достигая 53,50 рубля, евро — снижается на 6 копеек, до 56,14 рубля.