МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торгов пятницы стабилен, символически снижаясь по отношению к доллару и так же незначительно дорожая к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снижается на опасениях рецессии

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт 3 копейки, достигая 53,50 рубля, евро — снижается на 6 копеек, до 56,14 рубля.