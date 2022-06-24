МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером ускорил снижение к евро после выхода слабой статистики о потребительских настроениях в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к росту после утреннего спада по отношению доллару и евро

По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару рос до 1,0554 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0523 доллара. До выхода статистики евро находился на уровне в 1,0533 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 135,19 иены со 134,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,41%, до 104,01 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне упал до рекордного минимума в 50 пунктов с майских 58,4 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта.

Продажи новых домов в США в прошлом месяце при этом выросли на 10,7% с апреля — до 696 тысяч, в то время как ожидалось снижение показателя.

Неделю американская валюта также готовится завершить в минусе – индекс доллара с начала недели сократился почти на 0,7%. Евро, напротив, подорожал к доллару на 0,6%, а курс иены за неделю почти не изменился.