МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Доллар США и японская иена пользуются спросом в качестве валют-убежищ. Инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок и ухудшение экономических данных являются предвестниками грядущей мировой рецессии. Эксперты рассказали, что нужно сделать с "токсичной" валютой

Азиатские фондовые индексы выросли вслед за американскими, но валютные трейдеры в понедельник опасались продолжать продавать доллар, так как он обычно растет в условиях неопределенности.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,1%, до 0,6935 доллара США, испытывая давление со стороны снижения цен на сырьевые товары. Пара евро/доллар США торговалась по 1,0564, а пара доллар США/японская иена — по 134,81.

Индекс доллара США остается почти без изменений по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня, на уровне 104,000, после достижения ранее в июне самого высокого уровня за 20 лет 105,79. Ухудшившиеся экономические данные США вызвали снижение индекса с этого максимума.

Отчет, опубликованный в пятницу показал, что индекс потребительского доверия в июне достиг рекордного минимума, что заставило инвесторов поумерить свои ожидания в отношении повышения процентных ставок в США. При этом угроза мирового спада и репутация валюты-убежища поддерживают доллар.

"Доллар США склонен к росту, когда инвесторы опасаются мировой рецессией", — говорит Джо Капурсо, стратег-аналитик Bank of Australia.

Рынок фьючерсов исходит из того, что ключевая процентная ставка ФРС с марта следующего года стабилизируется около 3,5%, тогда как ранее речь шла о 4%. На прошлой неделе казначейские облигации выросли.

Данные по производственной активности в Китае, которые выйдут позднее на этой неделе, покажут, удается ли второй по величине экономике мира ускориться после заминки, вызванной жесткими антиковидными мерами.

Китайский юань получил поддержку, после того как в Шанхае была объявлена победа над COVID-19, и на момент написания статьи пара доллар США/юань торговалась по 6,6856.