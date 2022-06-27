МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Британский фунт вырос против доллара США в понедельник, так как склонность мировых инвесторов к риску повысилась, подтолкнув вверх европейские фондовые индексы. Эксперты рассказали, что нужно сделать с "токсичной" валютой

Чувствительный к риску фунт в последнее время демонстрирует сильную корреляцию с фондовым рынком, который укрепился в понедельник, в то время как смягчение антиковидных ограничений в Китае оказало поддержку ценам на сырьевые товары.

Общеевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 08.15 по Гринвичу поднялся на 1,3%, до двухнедельного максимума.

Фунт торговался против доллара с повышением на 0,3%, по 1,2319, после того как ранее он ненадолго достиг десятидневного максимума.

"Этим утром фунт получает поддержку со стороны усиления склонности инвесторов к риску, на что указывают фондовые индексы, но изменения остаются очень ограниченными и фунт продолжает торговаться в прежних диапазонах", — говорит Саймон Харви, стратег-аналитик Monex Europe.

"Учитывая ограниченное число событий, намеченных на понедельник, динамика фондового рынка, вероятно, продолжит задавать тон валютному рынку", — добавляет он.

Пара евро/фунт торговалась почти без изменений, по 0,8595.

Трейдеры также следят за развитием событий вокруг ситуации с Вrexit, которая может создавать риски для фунта. Премьер-министр Борис Джонсон заявил в понедельник, что в этом году Великобритания может внести односторонние изменения в торговые правила для Северной Ирландии. Это чревато новыми стычками с ЕС.

Этот закон, который в одностороннем порядке заменит некоторые положения сделки по Вrexit, согласованной в 2020 году Великобританией и ЕС, будет отправлен для дальнейшего прохождения в нижнюю палату парламента для второго чтения.