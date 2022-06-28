Курс рубля на Мосбирже растет до 53,3 за доллар и 56,2 за евро в начале дня
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро — около 56,20 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается 11 копеек, достигая 53,28 рубля, евро — также на 11 копеек, до 56,19 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220628/837311750.html
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