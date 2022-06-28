МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро — около 56,20 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается 11 копеек, достигая 53,28 рубля, евро — также на 11 копеек, до 56,19 рубля.