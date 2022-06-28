МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань снизился против доллара США, после того как управляющий Народного банка Китая И Ган сказал, что денежно-кредитная политика центрального банка останется стимулирующей и будет поддерживать восстановление экономики. Народный банк Китая продолжит поддерживать восстановление экономики

Заявления И Гана, которые опубликовали государственные СМИ Китая, контрастируют с со склонностью к жесткой политике, которую демонстрируют руководители других ключевых центральных банков. По словам трейдеров, эти заявления, а также недавние вливания ликвидности через операции на открытых рынках оказали давление на юань, хотя, видимо, такое воздействие будет ограниченным.

"Пока Народной банк Китая проводит мягкую политику, но не смягчает ее до крайностей, как Банк Японии, мы не ожидаем такого же ослабления юаня, как иены", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун, отмечая, что снижение юаня — циклическое.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный уровень пары доллар/юань 6,693 против 6,685 в понедельник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,6980, а на момент написания статьи она торговалась по 6,6972. Рубль укрепляется против доллара и евро

В первой половине сессии юань торговался в очень узком диапазоне. По словам некоторых трейдеров, рынок ждет новых экономических данных, включая официальный отчет о производственной активности за июнь, который выйдет на этой неделе.

Кроме того, информированные источники сообщили Reuters, что Пекин рассматривает возможность продления торгов на континентальном рынке до 19.00 по Гринвичу. Сейчас торги заканчиваются 15.30. Считается, что такая мера может подстегнуть спрос на юань со стороны иностранных инвесторов.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на 103,924 против уровня закрытия понедельника 103,939. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,6946.