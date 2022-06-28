МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приостанавливает до конца 2022 года действие нормы о проведении расчетов по внешним облигационным займам РФ в иностранной валюте, тем самым разрешая осуществлять их в рублях. Второе и третье чтения запланированы на 30 июня. Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военным

Документ разработан правительством в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Евросоюзом в "санкционный" список.

Законопроект приостанавливает на период с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года норму Бюджетного кодекса, согласно которой обязательства РФ и субъекта РФ, возникшие в результате эмиссии государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте. Таким образом, он допускает осуществление расчетов по таким внешним облигационным займам до конца текущего года в валюте РФ.

Приостановка данной нормы "позволит осуществлять в рублях выплаты по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, в связи с теми санкционными ограничениями, которые против нас введены", пояснял в пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Указ президента все читали, видели, у нас с вами Бюджетный кодекс такую возможность не давал, мы приводим в данном случае в соответствии с реалиями и с указом президента", — добавлял глава комитета Андрей Макаров.