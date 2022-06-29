МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера. Усугубление этой и других проблем в ЕС может привести к ослаблению евро, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Курс доллара упал ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года

"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", — написал он в своем телеграм-канале.

Размер долга Греции достиг уже 185,4% национального ВВП, Италии — 150,56%, Португалии — 121,64%, Испании — 116,38%, Франции — 112,58%, следует из сообщения.

"Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы", — отметил Володин.

Он заявил, что еще семь лет назад Германия и другие североевропейские государства помогли Греции выбраться из дефолта, но сегодня они уже "вряд ли смогут помочь". Однако Вашингтон не спешит на помощь европейским странам, потому что ему выгодна такая ситуация, считает депутат.

"Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы", — подчеркнул он.

При этом рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, без которых "нельзя жить в современном мире", благодаря чему российская валюта укрепляется, добавил спикер нижней палаты парламента.

"Каким должен быть курс рубля? Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55", — отметил он.