МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Китайский юань вырос против доллара США в среду, так как смягчение антиковидных правил для пересекающих границу Китая позитивно отразилось на ожиданиях относительно восстановления экономики страны. Курс юаня снижается после заявлений главы китайского центробанка

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный уровень пары доллар/юань на отметке 6,7035 против 6,693 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7050, а в середине дня она торговалась по 6,7022.

Доллар США в среду ослаб против большинства других основных валют, так как снижение доходности казначейских облигаций несколько уменьшило его привлекательность. Инвесторы анализировали угрозу рецессии, связанную с агрессивным повышением ключевой процентной ставки ФРС.

Китай во вторник вдвое сократил время пребывания на карантине для приезжающих из других стран. Таким образом, был смягчен один из самых строгих антиковидных режимов мира, который ограничивал международные перемещения с 2020 года.

"Такое изменение политики позитивно для перспектив китайской экономики, и прогноз роста во втором полугодии должен быть пересмотрен в сторону повышения", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. По его мнению, оно готовит почву для дальнейшего смягчения ограничений. Тем не менее, как полагает аналитик, достигнуть целевого роста на текущий год в 5,5% по-прежнему будет очень сложно.

Китайская экономика в некоторой степени восстановилась, но ее основа неустойчива, сказал во вторник председатель Госсовета КНР Ли Кэцян. "Если появится превосходящая ожидания информация о макроэкономической политике или в данных за июнь, пара доллар/юань может снизиться ближе к 6,65 — нижней границе торгового диапазона с мая", — сказал аналитик HSBC Цзинян Чэн.

По его словам, пока неясно, станут ли позитивные новости причиной прорыва парой диапазона 6,65-6,80.

По прогнозу прошенных Reuters экономистов, выходящие позднее на этой неделе данные, покажут, что в июне активность в производственном секторе Китая выросла впервые за четыре месяца.

Аналитики Maybank считают, что юань "пока не демонстрирует склонности в какую-либо сторону", а для прогноза его направления необходим прорыв.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 104,51 от уровня закрытия вторника 104,506. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7046.